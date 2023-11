Fast and Furious: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Fast and Furious: trama, cast e streaming del film su Sky

Questa sera, giovedì 30 novembre 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Fast and Furious, film del 2001 diretto da Rob Cohen, primo capitolo della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Brian O’Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles (LAPD), infiltrato con lo pseudonimo di Brian Spilner in una banda che opera nel settore delle gare clandestine. Il capo della banda è Dominic Toretto (Vin Diesel), un campione di gare di auto e criminale fuggitivo. Brian fa presto a conquistare la fiducia di Dom e la sorella di quest’ultimo, Mia. La banda ha bisogno di assalire e rapinare camion per riuscire a sostenere gli ingenti costi dei pezzi di ricambio e delle elaborazioni per i loro bolidi da corsa, il compito di O’Conner sarà quello di riuscire a incastrare i vertici dell’organizzazione; ma qualcosa va storto e Brian per salvare la vita ai suoi nuovi amici è costretto a liberarli e diventare ricercato, e svelando il suo vero lavoro, a perdere la loro fiducia.

Fast and Furious: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast and Furious, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paul Walker: Brian O’Conner

Vin Diesel: Dominic Toretto “Dom”

Jordana Brewster: Mia Toretto

Michelle Rodriguez: Leticia Ortiz “Letty”

Rick Yune: Johnny Tran

Chad Lindberg: Jesse

Johnny Strong: Leon

Matt Schulze: Vince

Ted Levine: Tanner

Ja Rule: Edwin

Vyto Ruginis: Harry

Thom Barry: Bilkins

Stanton Rutledge: Muse

Noel Gugliemi: Hector

R.J. de Vera: Danny Yamato

Reggie Lee: Lance Nguyen

Streaming e tv

Dove vedere Fast and Furious in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.