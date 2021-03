Fasma, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Il rapper Fasma è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l’artista tra i protagonisti della kermesse musicale, in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1.

Biografia

Pseudonimo di Tiberio Fazioli, Fasma nasce a Roma il 17 dicembre 1996. Appassionato di musica sin da piccolo, all’età di 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni.

Muove i primi passi nel mondo della musica a 16 anni quando, insieme al produttore GG, a Barak da Baby e Tommy l’Aggiustatutto, fonda la crew WFK.

Nel 2017 pubblica diversi brani, tra cui Marylin M., che vengono racchiusi nell’ep WFK.1, uscito l’anno seguente. Sempre nel 2018 prende parte al Summer Festival, classificandosi al secondo posto.

Il 2 novembre 2018, invece, pubblica il suo primo album in studio dal titolo Moriresti per vivere con me?. Nel 2019 supera le selezioni di Sanremo Giovani, partecipando al Festival di Sanremo 2020, che vede sempre la conduzione di Amadeus, nella categoria “Nuove proposte”, dove si classifica al terzo posto finale con il brano Per sentirmi vivo.

Vita privata: chi è la fidanzata

Ma chi è la fidanzata di Fasma? Sulla vita privata di Tiberio Fazioli non si hanno molte notizie. I suoi profili social sono scarni di informazioni e anche di fotografie, il che farebbe pensare al fatto che Fasma in questo momento sia single.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Canzoni

Tra le canzoni che hanno contribuito al successo di Fasma, c’è senza dubbio il singolo Marylin M, che è stato certificato disco d’oro. Altri brani noti sono Mi ami, realizzato in collaborazione con Papichulo e GG, e Per sentirmi vivo, sempre in collaborazione con GG.

La canzone con la quale il rapper Fasma tornerà a calcare il palco del teatro Ariston, ma questa volta nella sezione “Big”, si chiama Parlami.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021 nuove proposte Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021: biografia, compagno e cachet per il Festival