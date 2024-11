Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 8 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 8 novembre 2024.

Anticipazioni

La strage di via d’Amelio e le ombre che ancora insistono sulla morte di Paolo Borsellino, alla luce delle recenti rivelazioni sul dossier “mafia-appalti”, sono al centro del nuovo appuntamento con “Farwest”. A 32 anni dalla morte del magistrato siciliano, simbolo con Giovanni Falcone della lotta alla mafia, la verità è ancora lontana. “Farwest” cerca di fare luce partendo da quella che lo stesso Borsellino definì “un nido di vipere”, la Procura di Palermo. E segue la pista del discusso dossier “mafia-appalti”, rimasta in secondo piano per tre decenni e di recente rivalutata dalla Commissione Antimafia e dalla nuova inchiesta della Procura di Caltanissetta.

Il programma prosegue con un approfondimento sugli alimenti bruciati, che contengono acrilammide, una sostanza presente in molti cibi contenenti amido. Se assunta in dosi elevate, secondo l’Efsa, l’acrilammide aumenterebbe il rischio di sviluppare malattie oncologiche. Ma davvero una pizza bruciacchiata può fare così male?

Obiettivo, infine, sul mondo animale, con un’inchiesta sui molossoidi: l’Italia è uno dei pochi Paesi senza legislazione specifica per la gestione sicura dei cani con una predisposizione genetica a essere predatori, come pitbull o rottweiler. Mentre le aggressioni sono sempre più frequenti, questi animali sono diventati uno status symbol da sfoggiare per strada e sui social.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.