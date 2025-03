Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 7 marzo

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 7 marzo 2025.

Anticipazioni

Il programma torna con una storia che ha scosso il mondo dello sport italiano: il presunto caso di spionaggio che coinvolgerebbe il fratello del velocista Filippo Tortu, Giacomo, ai danni del campione olimpico Marcell Jacobs. “Farwest” ricostruisce con testimonianze inedite la vicenda sulle cyber-spie dell’agenzia di investigazione Equalize. A seguire la seconda puntata dell’inchiesta sul nuovo volto della mafia romana: i legami della malavita con colletti bianchi e vip, in un sistema criminale che è arrivato a riciclare 60 miliardi di euro in pochi anni. “Farwest” indaga inoltre sulle opportunità e i rischi associati al vino dealcolato in Italia, in un mercato che, tra aste e caveau, sta attirando sempre più soldi. Come accade in alta montagna dove lo sci, tra ostriche, champagne e piste raggiunte in elicottero, sta diventando un lusso per pochi. Un viaggio che si concentra sull’impatto ambientale dell’overtourism. Infine, il programma accende un faro sul restyling urbano di Pesaro, finanziato tramite l’affidamento diretto a due associazioni culturali che avrebbero beneficiato di circa 600 mila euro di fondi: una vicenda da cui è scaturita anche un’inchiesta della Procura. Ospiti in studio: la giornalista Selvaggia Lucarelli, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti e il geologo Mario Tozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.