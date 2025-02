Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 7 febbraio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio 2025.

Anticipazioni

Oggi Farwest propone nuovi documenti sulla morte di Raul Gardini a 32 anni dalla scomparsa. Il programma condotto da Salvo Sottile, ripercorre l’ascesa e il declino del finanziere, con testimonianze esclusive della segretaria e del maggiordomo, presenti in casa la mattina dello sparo mortale. Un racconto che si avvale della voce dei protagonisti di quella stagione, tra cui Antonio Di Pietro e Carlo Sama, storico braccio destro di Gardini. FarWest accende poi accende le telecamere sulla potente lobby delle sigarette elettroniche su cui le “big tobacco” stanno investendo grazie a strategie di marketing mirate per attrarre consumatori giovani. Promosse come alternative meno dannose, nonostante le evidenze scientifiche confermino alcuni rischi per la salute, le sigarette elettroniche hanno accesso a un regime fiscale vantaggioso. Ma come e soprattutto, grazie a chi, è stato possibile? Un’inchiesta sui ristoranti stellati, alla scoperta di un sistema che per molti chef sta diventando insostenibile: a essere messa in discussione non è solo la cucina stellata ma anche chi quelle stelle conferisce.

Infine, FarWest torna ad occuparsi della vicenda del calciatore Demba Seck, una storia che la trasmissione di Sottile aveva svelato nella scorsa stagione. Il calciatore era stato accusato di revenge porn dalla ex fidanzata: nei giorni scorsi è arrivata la condanna per l’ex Pm di Torino che avrebbe cancellato il video dal telefono di Seck e convinto la donna a ritirare la querela. Ospiti in studio: Antonella Viola, Giovanni Minoli, Lorenzo Biagiarelli.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.