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Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Immagine di copertina
Salvo Sottile. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 7 aprile

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 7 aprile 2026.

Anticipazioni

Il programma di Salvo Sottile torna con un’inchiesta sulla “setta dell’alchimista”: dopo l’arresto dei santoni, accusati di associazione a delinquere e violenza sessuale, gli inviati della trasmissione sono andati in Svizzera a scoprire un mondo fatto di riti sciamanici e droghe. A seguire: a Bellaria-Igea Marina, dove un bene confiscato alla mafia che il Comune romagnolo ha riqualificato per destinarlo alle persone con disabilità, ora potrebbe tornare in mano a un uomo condannato per mafia. Ci si sposta poi a Genova, dove il progetto SkyMetro, che prevedeva una metropolitana sopraelevata per collegare il centro alla Val Bisagno, finanziato dal governo con 400 milioni di euro, è stato bloccato dall’attuale giunta che ha deciso di non portare avanti l’opera. “Farwest” torna quindi a occuparsi della morte di David Rossi e lo fa con una testimonianza inedita ed esclusiva: gli inviati sono riusciti a trovare una persona che non ha mai parlato, ma che potrebbe conoscere dei retroscena inquietanti e significativi sulla scomparsa del capo della comunicazione di Mps. In chiusura approfondimento sul caso di Garlasco.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 7 aprile 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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