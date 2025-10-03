Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 3 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 3 ottobre 2025.

Anticipazioni

Nella prima parte della trasmissione ospite di Salvo Sottile sarà la giornalista Monica Maggioni che darà il suo contributo per analizzare e comprendere i grandi fatti internazionali e le questioni geopolitiche più cruciali. La squadra di inviati di Farwest amplierà il suo sguardo sugli scenari esteri senza perdere di vista l’Italia, tra realtà e territori dove le regole sono saltate: reportage, storie e approfondimenti per raccontare un presente sempre più complicato. Tra gli ospiti di puntata ci sarà anche Selvaggia Lucarelli.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.