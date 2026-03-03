Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Salvo Sottile. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 3 marzo

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 3 marzo 2026.

Anticipazioni

La sicurezza nelle città è il tema della nuova puntata di “Farwest”. Previsto l’intervento in studio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sono oltre 1.100 le aggressioni registrate nel settore del trasporto pubblico nell’ultimo anno: un dato allarmante, che di recente ha registrato un’impennata soprattutto a Roma dove i sindacati di categoria hanno presentato in Prefettura una vera e propria “mappa della paura”, con le tratte più pericolose della Capitale.

“Farwest” torna poi a Napoli per la vicenda del piccolo Domenico e del fallimento del suo trapianto di cuore, accendendo un faro su altri casi di malasanità che riguardano i bambini. Attraverso testimonianze e denunce, si racconta il cosiddetto “Sistema Monaldi”, l’ospedale segnato da carenze di mezzi e organizzazione.

La puntata prosegue poi a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia: da qui prende il via un’inchiesta sui bilanci dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Un sistema su cui si proietterebbero le ombre di buste paga gonfiate, assegni ad personam, clientelismi e debiti milionari.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 3 marzo 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca