28 novembre
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

di Antonio Scali
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 28 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 28 novembre 2025.

Anticipazioni

Un’inchiesta sul sistema delle truffe legate al trading online. L’inviato di “Farwest” si è messo sulle tracce di un gruppo di aziende che operano in rete e che, con tecniche di marketing aggressivo, hanno convinto centinaia di persone a versare migliaia di euro con l’illusione di guadagnare senza perdere, grazie al famoso arbitraggio matematico. Un racconto che attraverso testimonianze esclusive fa luce su quanto sia pericoloso il mondo dei falsi guru finanziari.

“Farwest” indaga poi sul caso del Cubo Nero, l’edificio sorto al posto dell’ex Teatro Comunale di Firenze e divenuto simbolo delle contraddizioni urbanistiche della città. Una vicenda segnata da rimpalli tra Comune e Sovrintendenza e da un bene pubblico ceduto a un gruppo immobiliare straniero. A seguire, un viaggio nella Capitale per capire lo stato dei servizi ai cittadini tra sprechi di denaro pubblico, bisogni e disagi. Dal centro alle periferie, passando per le condizioni dei due cimiteri capitolini Verano e Prima Porta, dove le telecamere di “Farwest” hanno raccolto testimonianze inedite di chi opera nel settore delle pompe funebri, che rivelano una situazione a tratti drammatica. Torna infine l’inchiesta sul sistema dei diplomifici, per raccontare un mondo in cui, per ottenere la maturità, non serve studiare perché, di fatto, basta pagare.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca