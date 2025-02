Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 21 febbraio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 21 febbraio 2025.

Anticipazioni

Il programma di Rai 3 torna con un’inchiesta sulla mafia romana. Dopo l’omicidio di Fabrizio Piscitelli “Diabolik”, che segna uno spartiacque, la malavita della Capitale si intreccia sempre di più con l’imprenditoria e con il mondo dello spettacolo, cercando sponde anche tra le Istituzioni. Secondo la Procura, Roma è diventata una gigantesca lavatrice capace di ripulire 150 milioni di euro in pochissimi mesi, frutto dei traffici di cocaina, usura e degli altri affari della nuova criminalità.

“Farwest” si occuperà anche di immigrazione illegale con un’inchiesta su un business criminale in Campania. Fino a 7 mila euro per ogni lavoratore: tanto si sarebbero fatti pagare i referenti di un’associazione con la compiacenza di professionisti accreditati. È quanto scoperto dalla Procura di Salerno che ha emesso misure cautelari per 36 persone. Fra gli indagati anche Nicola Salvati, commercialista ed ex tesoriere del Pd campano.

A seguire un’inchiesta sul ‘Farwest’ della chirurgia estetica. Il proliferare di chirurghi estetici senza reali competenze ed il crescente numero di italiani che scelgono interventi meno costosi all’estero si traduce in un disservizio per il Servizio Sanitario Nazionale: quando qualcosa va storto, molti ricorrono alle cure negli ospedali pubblici. Un fenomeno che solleva interrogativi sulla regolamentazione del settore e sulla sostenibilità del sistema sanitario, sempre più sotto pressione.

Ospiti in studio: Alba Parietti, Selvaggia Lucarelli, Carlo Bonini.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.