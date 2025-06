Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 20 giugno

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 20 giugno 2025.

Anticipazioni

Torna l’appuntamento con Salvo Sottile e con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente in diretta con Monica Maggioni, Direttrice Editoriale per l’Offerta Informativa Rai. A seguire, un viaggio nella galassia poco conosciuta dei bambini plusdotati, tra difficoltà nel riconoscere i segnali, i complessi iter per le certificazioni, fino ad arrivare a un sistema scolastico spesso impreparato ad accoglierli. “Farwest” ha incontrato genitori, insegnanti e specialisti impegnati a trovare soluzioni che possano offrire a questi bambini e alle loro famiglie non l’eccellenza a tutti i costi, ma una vita serena e relazioni vere.

Altra inchiesta della puntata è sull’intelligenza artificiale che sta cambiando il mondo: “Farwest” ha esplorato le zone d’ombra di questa rivoluzione a partire dall’impatto ambientale crescente, con data center energivori che consumano quanto intere città. Poi, un reportage sui “Bambini di Dio”, la setta fondata nel 1968 in California dal guru David Berg e poi diffusa in tutto il mondo: grazie a testimonianze inedite di vittime ed ex appartenenti al gruppo, l’inchiesta svela in esclusiva come alcuni ex leader della setta ancora facciano proseliti. Infine, Farwest torna ad occuparsi del delitto di Garlasco con nuove testimonianze ed un approfondimento sull’impronta 97f, attribuita all’assassino.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.