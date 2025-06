Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 13 giugno

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 13 giugno 2025.

Anticipazioni

In apertura un’inchiesta sulle truffe telefoniche: le cronache raccontano quasi quotidianamente di persone che vengono convinte per telefono a investire nel settore del trading online, per poi perdere tutti i propri risparmi. Per indagare su questo mercato enorme, che genera profitti milionari, Farwest si è infiltrato in un call center a Cipro per partecipare all’addestramento a cui vengono sottoposti gli aspiranti truffatori.

A seguire, un viaggio nella galassia poco conosciuta dei bambini plusdotati, o “gifted”, tra difficoltà nel riconoscere i segnali e complessi iter per le certificazioni, fino ad arrivare a un sistema scolastico spesso impreparato ad accogliere questi ragazzi. Farwest ha incontrato genitori, insegnanti e specialisti impegnati a trovare soluzioni che possano offrire a questi bambini e alle loro famiglie non l’eccellenza a tutti i costi, ma una vita serena e relazioni vere. Infine, la trasmissione torna sull’omicidio di Chiara Poggi con nuovi documenti e le testimonianze di Luigi Roberto Pennini e Gennaro Cassese.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.