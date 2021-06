Fantasy Island: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Fantasy Island è il film in onda questa sera, martedì 29 giugno 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 in prima visione. La pellicola del 2020 è l’adattamento cinematografico in chiave horror della serie televisiva Fantasilandia (Fantasy Island). La critica ha per lo più stroncato questo film, diretto da Jeff Wadlow. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Fantasy Island? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Fantasy Island, film diretto da Jeff Wadlow, è l’adattamento in chiave horror della serie di successo “Fantasilandia”, trasmessa tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. La storia vede l’enigmatico Mr. Roarke (Michael Peña) ospitare nel suo lussuosissimo e remoto resort, sito su una sperduta isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno nel cassetto. Mr. Roarke infatti dà forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda, grazie all’aiuto di attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in incubi e gli ospiti si ritrovano intrappolati sull’isola, dalla quale possono fuggire solo risolvendo il mistero che l’isola stessa nasconde segretamente.

Fantasy Island: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Fantasy Island? Si tratta di una pellicola del 2020 con protagonisti Michael Peña, Maggie Q, Portia Doubleday, Kim Coates, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney, Ryan Hansen, Jimmy O. Yang, Austin Stowell, Robbie Jones e Parisa Fitz-Henley. Di seguito tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Lucy Hale: Melanie Cole

Michael Peña: Mr. Roarke

Maggie Q: Gwen Olsen

Austin Stowell: Patrick Sullivan

Portia Doubleday: Sloane Maddison

Parisa Fitz-Henley: Julia Roarke

Jimmy O. Yang: Brax Weaver / Tattoo

Ryan Hansen: JD Weaver

Michael Rooker: Damon

Charlotte McKinney: Chastity

Kim Coates: Devil Face

Trailer

Vediamo adesso il trailer in italiano del film, stasera in prima visione su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Fantasy Island in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.