Fair Game – Caccia alla spia: trama (storia vera), cast e streaming del film

Questa sera, 12 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Fair Game – Caccia alla spia, film del 2010 diretto da Doug Liman. Il soggetto è costituito dalla storia vera di Valerie Plame e del cosiddetto CIA-gate del 2003. In particolare la narrazione è basata sulle memorie pubblicate dalla stessa Plame nel 2007: Fair Game: My Life as a Spy, My Betrayal by the White House e anche sul libro di suo marito, il diplomatico Joseph C. Wilson, The Politics of Truth, anche lui coinvolto nella vicenda. Naomi Watts e Sean Penn che interpretano i due coniugi protagonisti della vicenda, sono per la terza volta insieme sul grande schermo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Valerie Plame è un agente sotto copertura della CIA, che opera nel settore che indaga sulla proliferazione delle armi nucleari. In particolare nel 2002 si occupa con tutto il suo ufficio di verificare i programmi in corso dell’Iraq in merito alla realizzazione di armi di distruzione di massa. Suo marito, il diplomatico Joseph C. Wilson, grazie alle sue competenze, è chiamato ad effettuare una missione in Niger dal quale, secondo una fonte, l’Iraq avrebbe acquistato uranio arricchito. Wilson esclude questa circostanza, e quando, anche grazie a Valerie, vengono contattati più di venti tecnici nucleari iracheni che confermano tutti che il programma nucleare è fermo dai tempi della guerra del golfo, da parte della CIA la questione sembra ormai definita. Ma da parte del vicepresidente degli Stati Uniti si avanzano dei dubbi e nel discorso sullo stato dell’Unione del 2003 il Presidente George W. Bush, tra le altre cose, afferma che la minaccia dall’Iraq è costituita proprio dalla costruzione di armi di distruzioni di massa, che sarebbe provata dall’acquisto di uranio dal Niger.

Fair Game – Caccia alla spia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fair Game – Caccia alla spia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Naomi Watts: Valerie Plame

Sean Penn: Joseph C. Wilson

Sam Shepard: Sam Plame

David Andrews: Lewis Libby

Noah Emmerich: Bill

Michael Kelly: Jack

Bruce McGill: Jim Pavitt

Brooke Smith: Diana

Tim Griffin: Paul

Ty Burrell: Fred

David Denman: Dave

Khaled Nabawy: Hamed

Liraz Charhi: dr.ssa Zahraa

Satya Bhabha: Jason Neal

Quinn Broggy: Trevor Wilson

Streaming e tv

Dove vedere Fair Game – Caccia alla spia in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – venerdì 12 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.