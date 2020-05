Facciamo che io ero un’altra volta, il programma di Virginia Raffaele: dove vederlo in tv e in streaming

Torna in prima serata il programma condotto e ideato da Virginia Raffaele, Facciamo che io ero – Un’altra volta, una raccolta dei migliori momenti del suo programma andato in onda per la prima volta nel 2017, riproposto poi con un sunto nel 2019 e che torna a intrattenere il pubblico italiano anche a partire da lunedì 25 maggio 2020, dalle ore 21:25 su Rai 2. Il programma raccoglierà una sorta di “circo contemporaneo” fatto di canzoni, balletti e imitazioni, tra realtà e fantasia, e vedremo Virginia Raffaele interpretare diversi ruoli sotto il monitoraggio di Fabio De Luigi, che avrà il compito di badare alle tante personalità della Raffaele. Il programma, oltre a contare sulle tante imitazioni della comica, potrà vedere anche la partecipazione di tanti ospiti, a partire dalla prima puntata. Ma dove seguire il programma, il one woman show di Virginia Raffaele?

Tutto su Facciamo che io ero un’altra volta, lo show di Virginia Raffaele

Facciamo che io ero un’altra volta, dove vedere il programma in tv

Il programma di Virginia Raffaele viene riproposto in replica e in prima serata su Rai 2. A partire da lunedì 25 maggio 2020, chi vuole seguire in diretta televisiva Facciamo che io c’ero – Un’altra volta non dovrà fare altro che sintonizzarsi, alle ore 21:20, sul secondo canale di Viale Mazzini, che trovate al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole invece seguire il programma in HD può sintonizzarsi al tasto 502. Chi invece dispone di un decoder Sky può pigiare il tasto 102.

Facciamo che io ero un’altra volta, dove vedere il programma in streaming

Chi invece vuole seguire il programma della Raffaele in diretta streaming potrà farlo sintonizzandosi a RaiPlay: la piattaforma permette infatti di seguire quello che viene trasmesso in tv anche tramite pc, smartphone e tablet. Tutto ciò che dovete fare è registrarsi gratis alla piattaforma e poi selezionare il canale o il programma di vostro interesse.

Chi invece vuole recuperare la messa in onda del programma di Virginia Raffaele potrà farlo sempre su RaiPlay: grazie alla funzione on demand, infatti, le puntate saranno disponibili in streaming.

Potrebbero interessarti Bianca Guaccero in diretta: "Come si fa a igienizzare la passera?" | VIDEO Emigratis, Pio e Amedeo su Italia 1 con la replica della terza stagione: anticipazioni 25 maggio Facciamo che io ero un’altra volta, il cast del programma condotto da Virginia Raffaele