Perché Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti non conducono Striscia la notizia: il motivo

Perché questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti non conducono Striscia la notizia su Canale 5? Ve lo diciamo subito: Enzo Iacchetti è positivo al Covid, e quindi ovviamente non può condurre il tg satirico di Antonio Ricci. Non ci sarà neppure Ezio Greggio, immaginiamo in quanto contatto stretto. Dietro al bancone di Striscia da questa sera tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno già condotto il programma dal 3 novembre 2021 all’11 dicembre 2021.

Le veline: chi sono

Abbiamo visto perché Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti non conducono Striscia la notizia, ma chi sono le veline di questa edizione? Le due nuove veline sono ballerine professioniste con un’esperienza formativa in comune. Infatti, seppur in due edizioni differenti, hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia Pelagatti (22 anni), la mora, e dell’italo-americana Talisa Jade Ravagnani, la bionda. Sono loro dunque le eredi di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due Veline in assoluto più longeve della storia di Striscia la Notizia, con le loro 903 puntate registrate. Ma scopriamo meglio chi sono Giulia e Talisa, le nuove Veline di Striscia.