Evviva!: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming show Morandi replica Rai 1

Questa sera, sabato 9 agosto 2025, alle ore 20,30 in replica su Rai 1 va in onda Evviva!, il programma di Gianni Morandi che, in occasione dei 70 anni della Rai, torna in prima serata per farci fare un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa puntata sarà dedicata a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Dal “Musichiere” di Mario Riva (che univa ospiti, giochi e canzoni) a “Studio Uno”, da “Canzonissima” fino a “Fantastico”, senza dimenticare i nuovi format come “Carramba” (varietà che aveva per protagonista la gente comune), gli “One man show” (da Panariello a Fiorello), i talent.

Un racconto in prima persona, quello di Gianni Morandi, che questi anni della Tv li ha attraversati tutti passando da giovanissimo spettatore a grande protagonista vivendo anche momenti drammatici, quando la grande storia ha incrociato il varietà: la bomba di Piazza Fontana a Milano, esplosa mentre a Roma c’erano le prove di “Canzonissima”, e che finì per condizionare profondamente uno dei programmi più amati dagli italiani, oppure il rapimento di Aldo Moro mentre in onda c’era “Ma che sera” con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese. Settant’anni ricchi di storie, aneddoti, curiosità, filmati, canzoni accennate unplugged da Gianni con la sua chitarra, ma anche di incontri con personaggi famosi. Alcuni quelle pagine le hanno vissute, altri più giovani di quel mondo sono idealmente figli. I primi ospiti sono Leo Gassmann e Carlo Conti.

Streaming e tv

Dove vedere Evviva! in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 9 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 in replica. Non solo tv. Sarà – ovviamente – possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.