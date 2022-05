A che ora inizia finale Eurovision Song Contest 2022: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, l’evento musicale in onda su Rai 1? L’orario d’inizio di ogni serata è stato fissato per le ore 20,35. L’appuntamento musicale è diviso in tre puntate totali, in partenza da martedì 10 maggio 2022 per poi terminare sabato 14 maggio 2022 con la finalissima. Il mega concerto è infatti diviso in due primi step per poi organizzare una finale complessiva. Ecco le date delle puntate:

Prima puntata: martedì 10 maggio 2022, ore 20,35

Seconda puntata: giovedì 12 maggio 2022, ore 20,35

Terza e ultima puntata: sabato 14 maggio 2022, ore 20,35

Durata

Quanto durano (durata) le puntate dell’Eurovision Song Contest? In genere il programma dell’Eurovision è ben serrato e prevede una messa in onda con orari serrati che lascerebbero spazio soltanto ai cantanti in gara. Certo è che l’edizione italiana potrebbe dare maggiore spazio ai tre conduttori e alle esibizioni degli ospiti come i Maneskin e Diodato. Ma, secondo una prima stima, le prime due puntate previste per il 10 e il 12 maggio 2022 dovrebbero terminare intorno alle 23:00. La finalissima invece avrà una durata più consistente e dovrebbe chiudersi intorno alle 00:45 con la proclamazione del vincitore. A che ora è le messa in onda? Pare che l’appuntamento canoro parta alle ore 20:35 su Rai 1.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, ma dove vederlo in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.