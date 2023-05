Eurovision 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per l’Eurovision Song Contest 2023, l’evento musicale più visto al mondo che vede in gara il nostro Marco Mengoni? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 9 maggio 2023; la finale sabato 13 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 9 maggio 2023, Rai 2

Seconda puntata: giovedì 11 maggio 2023, Rai 2

Terza puntata (finale): sabato 13 maggio 2023, Rai 1

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2023? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.

Come si vota

Abbiamo visto quante puntate sono previste per l’Eurovision 2023, ma come si vota per i cantanti in gara? Uno dei momenti più attesi per il pubblico è il quello del televoto. Anche quest’anno sono tre le modalità di voto possibili:

Via SMS: inviando un SMS al numero 475.475.0 + il codice dell’artista da votare da 01 a 26 (con un costo di 0,50 euro ogni voto valido)

Via telefono: chiamando il numero 894.222 + il codice dell’artista che si vuole televotare da 01 a 26 (al costo di 0,51 euro per ogni voto valido)

Via App: anche dall’applicazione ufficiale di Eurovision per iOS e Android sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze.

​I cittadini residenti in Italia possono partecipare alle votazioni per la prima semifinale di martedì 9 maggio e a quelle per la serata finale. In questo secondo caso, però, non si potrà dare la propria preferenza al concorrente italiano, Marco Mengoni.