Eurovision 2023: cantanti, come funziona, come votare, quante puntate e streaming

Dal 9 al 13 maggio 2023 torna l’Eurovision Song Contest, l’evento non sportivo più visto al mondo, che per la 67esima edizione si sposta nella Liverpool Arena. L’evento è organizzato dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione, il consorzio che unisce operatori pubblici e privati del settore della teleradiodiffusione in Europa e Asia, fondato nel 1950 e oggi composto da 54 Paesi a cui se ne aggiungono altri 21 in qualità di Paesi associati come Australia, Brasile, Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone. All’Eurovision possono partecipare tutti i paesi le cui tv pubbliche sono associate all’European Broadcasting Union (EBU). Oggi sono 37 i Paesi che partecipano regolarmente alla manifestazione canora, ma solo sei di loro accedono di diritto alla finale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti

Ma quali sono i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2023? Ecco l’elenco completo con i rispettivi brani:

Norvegia: Alessandra – Queen of kings Malta: The Busker – Dance (Our own party) Serbia: Luke Black – Namo mi se spava Lettonia: Sudden Lights – Aijā Portogallo: Mimicat – Ai coração Irlanda: Wild Youth – We are one Croazia: Let 3 – Mama šč! Svizzera: Remo Forrer – Watergun Isreale: Noa Kirel – Unicorn Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna Svezia: Loreen – Tattoo Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more Repubblica Ceca: Vesna – My sister’s crown Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight Finlandia: Käärijä – Cha cha cha Danimarca: Reiley – Breaking my heart Armenia: Brunette – Future lover Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on) Estonia: ALIKA – Bridges Belgio: Gustaph – Because of you Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart Islanda: Diljá – Power Grecia: Victor Vernicos – What they say Polonia: BLANKA – Solo Slovenia: Joker Out – Carpe diem Georgia: Iru – Echo San Marino: Piqued Jacks – Like an animal Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar? Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje Lituania: Monika Linkyte – Stay Australia: Voyager – Promise Francia – La Zarra – Évidemment Germania – Lord of the Lost – Blood & glitter Italia – Marco Mengoni – Due vite Spagna – Blanca Paloma – Eaea Regno Unito – Mae Muller – I wrote a song Ucraina – TVORCHI – Heart of steel

Eurovision 2023: come funziona

Le Big Five dell’Eurovision sono le cinque nazioni per prime hanno sostenuto economicamente e, e continuano a farlo, l’Unione europea di radiodiffusione: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Questa posizione privilegiata dà diritto alle Big Five di accedere alla finale dell’Eurovision Song Contest. A queste, da regolamento, si aggiunge il Paese vincitore dell’edizione precedente dell’Eurovision, l’Ucraina nel caso dell’edizione 2023 dopo la vittoria, nel 2022, della Kalush Orchestra. Tutti gli altri Paesi che vogliono partecipare alla competizione canora vengono suddivisi in due semifinali, in programma il martedì e il giovedì che precedono la finalissima del sabato. Per l’edizione 2023 15 Paesi si sfideranno nella prima semifinale e i restanti 16 nella seconda semifinale. I primi 10 qualificati per ciascuna serata gareggeranno nella serata finale insieme alle Big Five e all’Ucraina, per un totale di 26 Paesi. Le regole principali dell’Eurovision Song Contest sono poche e semplici:

Le canzoni devono durare al massimo 3 minuti e possono essere eseguite in qualunque lingua.

I testi non possono contenere riferimenti diretti a politica, religione o tematiche che vanno contro lo spirito del concorso canoro.

Si canta live, ma su basi pre-registrate.

È previsto un numero massimo di persone sul palco: 6 in totale, che si tratti di cantanti, gruppi o ballerini poco importa.

Il paese vincitore ospita l’edizione successiva del concorso, salvo particolari eccezioni come nel caso di quest’edizione, la cui organizzazione sarebbe dovuta toccare all’Ucraina.

Come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2023? Uno dei momenti più attesi per il pubblico è il quello del televoto. Anche quest’anno sono tre le modalità di voto possibili:

Via SMS: inviando un SMS al numero 475.475.0 + il codice dell’artista da votare da 01 a 26 (con un costo di 0,50 euro ogni voto valido)

Via telefono: chiamando il numero 894.222 + il codice dell’artista che si vuole televotare da 01 a 26 (al costo di 0,51 euro per ogni voto valido)

Via App: anche dall’applicazione ufficiale di Eurovision per iOS e Android sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze.

​I cittadini residenti in Italia possono partecipare alle votazioni per la prima semifinale di martedì 9 maggio e a quelle per la serata finale. In questo secondo caso, però, non si potrà dare la propria preferenza al concorrente italiano, Marco Mengoni.

Eurovision 2023: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per l’Eurovision Song Contest 2023? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 9 maggio 2023; la finale sabato 13 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 9 maggio 2023

Seconda puntata: giovedì 11 maggio 2023

Terza puntata (finale): sabato 13 maggio 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2023? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2023 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 9 maggio, giovedì 11 maggio e sabato 13 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.