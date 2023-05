Eurovision 2023, l’abito di Marco Mengoni per la finale: stilista, look, vestito

Qual è l’abito che indosserà Marco Mengoni nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma stasera, sabato 13 maggio? Il cantante italiano che sarà in gara con la sua Due Vite per lo show musicale indosserà abiti Versace, con lo styling di Lorenzo Posocco. Cosa indosserà durante l’esibizione della finale? Mistero. Lo scopriremo solo in diretta.

Intanto per la sua prima apparizione Marco Mengoni ha indossato un custom made Atelier Versace. Top giromanica in tulle dall’effetto nudo con perle ricamate a mano come chandelier e perline in colori degradé, dal cristallo brillante al nero, e pantaloni in ecopelle con lo stesso ricamo realizzato a mano sul fianco destro. A completare il look di Marco Mengoni per l’Eurovision 2023, gli stivali Solare della collezione Autunno Inverno 2023/2024. Attitudine rock, sensualità e bling-bling: uno stile che è diventato un’identità. “Credo che questo evento debba servire per lanciare dei messaggi, o meglio per urlarli, in un momento storico come quello che viviamo” ha raccontato il cantante, in collegamento da Liverpool.

Streaming e tv

Abbiamo visto l’abito di Marco Mengoni per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 13 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.