Chi sono i concorrenti finalisti dell’Eurovision Song Contest 2022? La finale va in onda oggi, 14 maggio 2022, da Torino. A rappresentare l’Italia ci saranno Mahmood e Blanco con “Brividi”. In tutto sono 25 i cantanti che si contendono la vittoria finale: 10 usciti dalla prima semifinale, 10 dalla seconda e i 5 Big Five. Chi succederà ai Maneskin, vincitori dello scorso anno? Alla conduzione ritroviamo Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Ma vediamo insieme chi sono i finalisti dell’Eurovision 2022.

Accanto ai Big Five (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Italia, che gareggia con ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco) saliranno sul palco i dieci finalisti promossi martedì: Marius Bear con ‘Boys do cry’ (Svizzera), Rosa Linn con ‘Snap’ (Armenia), Systur con ‘Meo haekkandi sol’ (Islanda), Monika Liu con ‘Sentimentai’ (Lituania), Maro con ‘Saudade, Saudade’ (Portogallo), Subwoolfer con ‘Give that wolf a banana’ (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die together’ (Grecia), Kalush Orchestra con ‘Stefania’ (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’ (Moldavia) e S10 con ‘De diepte’ (Paesi Bassi).

Con loro gli altri 10 finalisti che hanno passato il turno nella seconda serata, ovvero i concorrenti di i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con ‘Miss You’), Repubblica Ceca (We Are Domi con ‘Lights Off’), Azerbaijan (Nadir Rustamli con ‘Fade To Black’), Polonia (Ochman con ‘River’), Finlandia (The Rasmus con ‘Jezebel’), Estonia (Stefan con ‘Hope’), Australia (Sheldon Riley con ‘Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’), Romania (WRS con ‘Llámame’) e Serbia (Konstrakta con ‘In Corpore Sano’). A decretare il vincitore di Eurovision 2022 sarà il pubblico da tutta Europa con il suo voto, ricordando che non si può votare il cantante del proprio Paese.

Scaletta, ordine di uscita

Vediamo ora l’ordine d’uscita e la scaletta della finale dell’Eurovision 2022 in programma oggi, sabato 14 maggio 2022, su Rai 1 dalle 21.00.

Repubblica Ceca Romania Portogallo Finlandia Svizzera Francia Norvegia Armenia Italia Spagna Paesi Bassi Ucraina Germania Lituania Azerbaigian Belgio Grecia Islanda Moldavia Svezia Australia Regno Unito Polonia Serbia Estonia

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.