Estati Senza Fine: il documentario in onda su Rai 3

Un viaggio emozionale tra le storie che si nascondono dietro le canzoni, i ricordi condivisi da milioni di italiani e i ritornelli delle hit estive nel tempo. Questa sera, 26 giugno 2025, alle ore 21.30 su Rai 3 va in onda in prima visione il documentario Estati senza fine, prodotto da Verdiana Bixio per Publispei con Rai Documentari e il contributo di Rai Teche. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Cos’è una hit estiva? Come si compone? È un prodotto artigianale o una formula algoritmica? Se i temi sembrano sempre gli stessi, divertimento, avventure amorose, rituali estivi, a cambiare sono i ritmi, i riferimenti, gli arrangiamenti, i generi musicali. La canzone estiva, insomma, è sempre uguale e sempre diversa. Da Edoardo Vianello a Giusi Ferreri, da Giuni Russo a Myss Keta, dai Righeira a Fedez, raccontare le canzoni estive significa raccontare i mutamenti dell’Italia negli ultimi 60 anni, l’evoluzione del modo di vivere, di amare e di sognare, attraverso decenni di musica, cultura e costume, svelando retroscena, aneddoti e testimonianze dei protagonisti che hanno reso indimenticabile la stagione più amata. Un viaggio tra passato e presente, tra tormentoni e ricordi, che celebra la magia della musica estiva e il suo potere di unire le persone. Il documentario offre uno sguardo inedito sulle storie dietro le canzoni, sulle emozioni che hanno accompagnato milioni di italiani e sulla trasformazione delle hit estive nel tempo.

Streaming e tv

Appuntamento su Rai 3 questa sera, 26 giugno 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.