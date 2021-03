Ermal Meta, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

C’è anche Ermal Meta tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è il cantante, che ha già vinto la kermesse musicale, quest’anno in onda dal 2 al 6 marzo ovviamente su Rai 1.

Biografia

Nato in Albania il 20 aprile del 1981, Ermal Meta si è trasferito a Bari all’età di 13 anni insieme alla madre, il fratello e la sorella, troncando ogni rapporto con il padre, definito dal cantante un violento.

Cresciuto in ambito musicale (sua mamma era primo violino dell’orchestra di Fier), all’età di 16 anni inizia a suonare la chitarra e il pianoforte. Entra a far parte del gruppo Ameba 4 in qualità di chitarrista con cui partecipa al Festival di Sanremo 2016, nella sezione Giovani, con il brano Rido… forse mi sbaglio.

Poco dopo la band si scioglie, mentre Ermal Meta nel 2007 fonda il gruppo La Fame di Camilla con cui incide tre album. Nel 2013, intraprende la carriera di solista e in particolar modo quella di autore scrivendo numerosi brani per diversi artisti italiani, da Patty Pravo a Emma Marrone, Giusy Ferreri a Marco Mengoni fino a Francesco Renga.

Nel 2015 prende parte a Sanremo Giovani, venendo selezionato per le Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2016. Lo stesso anno pubblica il suo primo album in studio, dal titolo Umano.

Nel 2017 torna a Sanremo, ma questa volta tra i “Big”, con il brano Vietato morire, con il quale vince il Premio della Critica “Mia Martini”.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

L’anno successivo vince il Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. I due partecipano all’Eurovision Song Contest, classificandosi al quinto posto.

Negli anni successivi prende parte al talent Amici di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di giudice, mentre nel 2020 partecipa al progetto Italian Allstars 4 Life, che ha riunito oltre cinquanta artisti italiani per l’incisione del brano Ma il cielo è sempre blu, al fine di raccogliere fondi a supporto delle persone colpite dalla pandemia di Covid.

Vita privata: chi è la fidanzata

La fidanzata di Ermal Meta è Chiara Sturdà con la quale fa coppia da alcuni mesi. Di lei si sa che è un’agente sportiva, che lavorerebbe come marketing manager.

Prima dell’attuale fidanzata, Metà ha avuto una relazione di quasi 10 anni con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, relazione naufragata nel 2018 e di cui il cantante ha parlato a Verissimo: “Senza di lei non ce l’avrei mai fatta in questi ultimi anni. È stata il mio ombrello quando pioveva e la mia coperta quando sentivo freddo”.

Canzoni

Sono diverse le canzoni celebri di Ermal Meta. Tra queste, figurano Lettera a mio padre, Dall’alba al tramonto, Vietato morire, 9 primavere. Il brano con cui parteciperà a Sanremo 2021 invece si intitola Un milione di cose da dirti.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Gigliola Cinquetti ospite a Sanremo 2021: età, biografia, carriera, canzoni, marito, figli e cachet per il Festival Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021