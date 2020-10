Era mio padre: trama, cast, frasi e streaming del film

Era mio padre: trama, cast, frasi e streaming

Questa sera, venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Era mio padre (titolo originale: Road to Perdition), film del 2002 diretto da Sam Mendes, basato sull’opera a fumetti di Max Allan Collins, che vede nel cast Tom Hanks e, per l’ultima volta, Paul Newman. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Illinois, 1931. Michael “Mike” Sullivan, marito e padre amorevole sposato con Annie dalla quale ha avuto due figli, Michael Jr. e Peter, lavora come gangster per il boss irlandese John Rooney. Una sera Mike accompagna Connor Rooney, figlio di John, a una riunione con Finn McGovern il quale, dopo la dipartita del fratello, era sospettato di aver rubato denaro a Rooney. Benché la riunione dovesse essere pacifica, gli animi si scaldano e Connor uccide Finn; purtroppo, all’insaputa di Mike e Connor, Michael Jr., era entrato di nascosto nell’auto del padre, e ha visto l’esecuzione di Finn. Ormai Michael, visibilmente scosso e turbato, ha capito la vera natura del lavoro di suo padre; quest’ultimo assicura sia a Connor e a Rooney che suo figlio non aprirà bocca ma Connor decide di eliminare Mike e tutta la sua famiglia, considerandoli testimoni scomodi. Cosicché Connor tende una trappola a Mike lasciando a un suo debitore il compito di ucciderlo, ma per fortuna fallisce; poi Mike e suo figlio tornano a casa sua e trovano Annie e Peter morti, uccisi da Connor. Il dado ormai è tratto, Mike non può perdonare Connor per quello che ha fatto, benché questo significhi farsi nemico anche Rooney, il quale è furibondo per l’eccesso di suo figlio ma non ha altra scelta che proteggerlo. Cosicché Mike, dopo aver ucciso Jack Kelly, uno degli uomini di Rooney, gli dichiara apertamente guerra, scappando via insieme al figlio Michael.

Era mio padre: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Era mio padre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Michael “Mike” Sullivan

Paul Newman: John Rooney

Jude Law: Maguire

Jennifer Jason Leigh: Annie Sullivan

Stanley Tucci: Frank Nitti

Daniel Craig: Connor Rooney

Tyler Hoechlin: Michael Sullivan Jr.

Liam Aiken: Peter Sullivan

Dylan Baker: Alexander Rance

Ciarán Hinds: Finn Mac Govern

Frasi

Quali sono le frasi di Era mio padre? Eccone alcune:

“I figli sono mandati sulla Terra per dare problemi ai padri – è una leggenaturale”.

“Questa è la vita che ci siamo scelti e c’è solo una garanzia, nessuno di noi vedrà il paradiso”.

“A chi mi chiede se Michael Sullivan era una brava persona o solo un poco di buono, io dò sempre la stessa risposta: “Era mio padre”.

Streaming e tv

Dove vedere Era mio padre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

