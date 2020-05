EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni sesta puntata

Questa sera, martedì 12 maggio 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno torna EPCC LIVE, lo show di Alessandro Cattelan che vedrà grandi ospiti interagire e giocare con lui. Ma cosa succederà stasera? Quali sono gli ospiti e le anticipazioni della sesta puntata di Epcc live 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 5 maggio 2020, su Sky Uno torna l’appuntamento con Alessandro Cattelan e il suo EPCC, che quest’anno va in onda in diretta anche se senza pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ospiti di questa sesta puntata sono Fabio Rovazzi e l’architetto e urbanista Stefano Boeri.

L’artista ha raccontato di non essere quasi mai uscito di casa durante la quarantena. In queste settimane ha preso parte a numerose interviste e chiacchierate insieme a numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo ma sempre da casa sua. Cattelan lo seguirà in diretta in una delle sue prime uscite: il viaggio dalla sua abitazione allo studio sarà documentato live via Zoom e, durante il tragitto, racconterà lo stato d’animo nel tornare per le strade di Milano. Arrivato nello studio di EPCC Live, Rovazzi sarà protagonista di una divertente intervista con Alessandro Cattelan.

Ospite della puntata di stasera è anche Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano. Da esperto di visioni urbane e architetture dell’interior e product design, ci si soffermerà con lui su come il Coronavirus potrà cambiare il nostro modo di concepire la città. Boeri infatti, secondo le anticipazioni di EPCC Live, disegnerà live gli elementi delle nostre città, immaginando come potrebbero essere nei prossimi anni.

Dove vedere EPCC LIVE 2020 in tv e streaming

La puntata di oggi – martedì 12 maggio 2020 – va in onda in diretta alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Inoltre è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV. Insomma, sarà impossibile perdersela!

Potrebbero interessarti Io sono Mia in tv e streaming: dove vedere il film su Mia Martini Io sono mia cast: attori e personaggi del film in replica su Rai 1 Io sono Mia: trama, cast e streaming del film su Mia Martini con Serena Rossi