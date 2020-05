EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni ottava puntata

Questa sera, martedì 26 maggio 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno torna EPCC LIVE, lo show di Alessandro Cattelan che vedrà grandi ospiti interagire e giocare con lui. Ma cosa succederà stasera? Quali sono gli ospiti e le anticipazioni dell’ottava puntata di Epcc live 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 26 maggio 2020, su Sky Uno torna l’appuntamento con Alessandro Cattelan e il suo EPCC, che quest’anno va in onda in diretta anche se senza pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ospiti di questa ottava puntata il pilota dalla Ferrari Charles Leclerc e l’imprenditore e volto tv Francesco Panella.

Leclerc, partito dai kart e arrivato a soli 20 anni in F1 e l’anno dopo, nel 2019, sulla Rossa – con cui ha raggiunto la sua prima vittoria in Belgio e, dopo una sola settimana, lo storico trionfo a Monza, per un totale di 7 pole position e 10 podi – tra le altre cose racconterà come sta vivendo il lockdown di queste settimane che ha scombinato anche il mondo dei motori, con un inizio stagione di F1 al momento previsto per luglio.

In studio ci sarà poi Francesco Panella, visionario ristoratore, imprenditore e volto di numerosi show televisivi sulla cucina, capace di trasformare il suo ristorante di famiglia, l’Antica Pesa di Roma, in un brand internazionale. Premiato da molte prestigiose guide per il suo lavoro nel mantenere in quasi 100 anni di storia la sua cucina tradizionale e innovativa, Panella è uno dei più apprezzati e riconosciuti ambasciatori del cibo italiano soprattutto negli States.

Dove vedere EPCC LIVE 2020 in tv e streaming

La puntata di oggi – martedì 26 maggio 2020 – va in onda in diretta alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Inoltre è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV. Insomma, sarà impossibile perdersela!

