Enzo Avitabile ospite a Sanremo 2021: chi è, biografia, canzoni, moglie, figlie e cachet per il Festival

Enzo Avitabile è un noto cantautore e compositore, ospite al Festival di Sanremo 2021 nella seconda serata, quella di oggi, mercoledì 3 marzo. Il musicista duetterà con Fiorello in un omaggio a Renato Carosone. Con loro anche i Bottari di Portico (Caserta), ensemble di percussionisti che suonano botti, falci e tini riprendendo una antica tradizione di Terra di Lavoro, che scandisce arcaici ritmi processionali. Ma chi è Enzo Avitabile, qual è la sua carriera, le canzoni, l’età, la vita privata, la moglie e le figlie? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia e carriera

Nato a Napoli il 1° marzo 1955, impara a suonare il sassofono da ragazzo, per poi diplomarsi in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella. La sua carriera ha una svolta intorno agli anni Settanta, collaborando con artisti del calibro di Pino Daniele ed Edoardo Bennato. Il suo esordio come solista arrivò solo nel 1982 con l’album Avitabile. Il suo sound, che guardava al Mediterraneo ma anche e soprattutto alla black music americana, si raffinò ancor di più con gli anni successivi. Tra i primi grandi successi di Enzo Avitabile Soul Express del 1986.

Sperimentatore, canta con Randy Crawford nella splendida Leave Me or Love Me, scrive per Giorgia e inizia a guardare con attenzione anche alla musica rap. Nel 2009 vince la Targa Tenco per il miglior disco in dialetto, Napoletana, mentre nel 2012 pubblica uno dei suoi album più famosi, Black Tarantella: un lavoro cui partecipano artisti del calibro di Pino Daniele, Francesco Guccini, Franco Battiato, Bob Geldof, Mauro Pagani, Co’ Sang e altri ancora.

Partecipa al Festival di Sanremo 2021 nel corso della seconda serata del 3 marzo come ospite: insieme a Fiorello si esibiranno accompagnati dall’Orchestra del festival e dai Bottari in una rilettura di “Caravan Petrol”, brano di Carosone pubblicato nel 1958 insieme a “‘O Sarracino”. Avitabile ritorna sul palco dell’Ariston a distanza di tre anni dalla sua prima partecipazione al Festival, nel 2018 con il brano “Il coraggio di ogni giorno”, insieme con Peppe Servillo degli Avion Travel. Questa volta non sarà in gara ma parteciperà come ospite portando un classico della canzone napoletana riletto in chiave contemporanea.

“Tornare a Sanremo mi riempie di gioia – dice Avitabile – eseguire al festival un brano di Carosone con il mio amico Fiorello è una grande emozione. Renato Carosone è stato un precursore, un maestro. Ha anticipato generi e stili e accolto linguaggi differenti nella sua musica che non ha età. Mi piaceva rendergli omaggio a 20 anni dalla sua morte e a 101 dalla sua nascita. Viva Carosone”.

Con un linguaggio musicale originale, Enzo Avitabile è uno dei riferimenti della world music internazionale. Ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Bob Geldof e Randy Crawford. Ha condiviso il palco e registrato brani con i nomi importanti della musica etnica e del folk mondiale: Mori Kante, Afrika Bambaataa, Trilok Gurtu, Khaled, Manu Dibango, Richie Havens, Eliades Ochoa. Il regista premio Oscar, Jonathan Demme gli ha dedicato un docufilm, “Music Life”, che racconta la sua vita/musica.

Vita privata: moglie e figlie di Enzo Avitabile

Il cantautore napoletano è stato sposato per tanti anni con la signora Maria, venuta a mancare nel 2002. I due hanno avuto due figlie: Angela, diventata poi una biologa, e Corinne, che ha studiato chimica. Dopo la morte della moglie, Enzo Avitabile si è avvicinato alla religione, passando dal buddismo al cattolicesimo. Su Instagram il musicista è seguito da oltre 62mila persone.

Cachet Sanremo 2021

Quanto è stato pagato (cachet) Enzo Avitabile per partecipare al Festival di Sanremo 2021 come ospite? Una risposta ufficiale (non avendone parlato né l’organizzazione del Festival né la diretta interessata) non c’è. Secondo diversi rumors, pare che agli ospiti sia stato riconosciuto un gettone di circa 25 mila euro. Ma, come detto, è solo un’ipotesi.

