Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno ospite a Domenica In

Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno ospite oggi, 2 aprile 2023, a Domenica In su Rai 1? Enrico Monti è nato nel 1968 in Veneto ed è il marito della splendida attrice, cantante e showgirl Sabrina Salerno. Si tratta di un imprenditore nel settore tessile. Gestisce, infatti, un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, nonostante l’azienda sia stata creata per realizzare camicie su misura. L’azienda è stata riconosciuta nel 2014 come una delle migliori aziende italiane nel settore.

L’incontro tra Monti e Sabrina Salerno avvenne per motivi lavorativi: lui all’epoca aveva uno studio di registrazione e vederla esibire sul palco gli suscitò delle sensazioni che poi capì essere segnali d’amore.

A quel tempo l’imprenditore era sposato da poco e aveva appena avuto un figlio, mentre Sabrina era fidanzata. Ma il sentimento tra i due era talmente forte che dopo un anno si sono messi insieme. I due si sono sposati nel 2006 e oggi continuano a vivere il loro amore a gonfie vele. Hanno avuto anche un figlio, Luca Maria.

“Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco – le parole di Sabrina Salerno sul marito durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle -, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto… Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore”.