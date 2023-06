Chi è Enea Sala, il bambino protagonista di “Rapito” di Marco Bellocchio

Chi è Enea Sala, il bambino protagonista di “Rapito” di Marco Bellocchio ospite a Domenica In? Il giovanissimo attore vive a San Damaso (Modena) con mamma e papà ma qualche giorno fa, a soli 8 anni, ha camminato sul red carpet di Cannes. Il piccolo Enea Sala ha conquistato tutti con la sua interpretazione del piccolo Edgardo Mortara nel film “Rapito” di Marco Bellocchio. Non ha raggiunto la palma d’oro, ma è stata una grande soddisfazione per il piccolo attore e tutto il cast.

Enea è un bambino dotato di una grande spontaneità e perspicacia. Ed è questo che deve aver conquistato Marco Bellocchio, che lo ha scelto, dopo mesi e mesi di provini tra Bologna e Roma, come bambino protagonista del film “Rapito”. La palma d’oro non è arrivata ma la sua è stata comunque tra le pellicole più apprezzate sulla Croisette, tratto dalla storia vera di Edgardo Mortara, bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato, da cattolico, sotto la custodia di Papa Pio IX, un caso internazionale. Scelto da Bellocchio pare per il suo sguardo. Se gli si chiede com’è lavorare sul set con uno dei più grandi registi al mondo lui risponde che è come avere un altro nonno.

Enea Sala nei mesi di riprese di “Rapito”, come raccontato da modenaindiretta.it, stava sul set anche dieci o dodici ore al giorno e ha dovuto imparare frasi in ebraico e in latino. Ora, dopo la grande esperienza di Cannes, è tornato tra le braccia di mamma Chiara e papà Gianluca con l’obiettivo di continuare a studiare. Poi quel che sarà sarà.