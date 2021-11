Endless: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 27 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Endless, film del 2020 diretto da Scott Speer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chris e Riley sono due perfetti fidanzati che frequentano l’ultimo anno di scuola prima di iscriversi all’università. La sera della festa di fine anno, dopo essere arrivati alla festa con la moto del ragazzo, la migliore amica della fidanzata, Julia, rivela a tutti che Riley è stata presa all’università di giurisprudenza di un’altra città. Chris, scosso, decide di bere fino a diventare completamente ubriaco. A quel punto, grazie alla macchina dell’amico di Chris, Riley accompagna il fidanzato quando, nel bel mezzo di un discorso sul suo futuro, hanno un incidente. La ragazza si risveglia in un ospedale vicino all’amato, apparentemente sano e salvo, e ai suoi genitori, che però le comunicano la triste notizia della morte di Chris. Quest’ultimo, pensando si trattasse di un qualche scherzo, prova a toccare la fidanzata, ma si accorge di non poterlo fare essendo ormai morto e intrappolato in una sorta di limbo. Incontra poi un ragazzo, anche lui morto, che gli rivela che un giorno potrà passare ad un “livello superiore” fuggendo da questo limbo. Nel mentre Riley, turbata dalla morte del ragazzo e pedinata da un detective intento a scoprire la causa dell’incidente, torna a disegnare sul suo quaderno, venendo però a contatto con Chris. Inizialmente non riesce a credere sia tutto vero, ma quando il ragazzo le dimostra la verità, lei disegna sempre di più, tentando alla fine di uccidersi per ricongiungersi col suo ragazzo. Nel finale, Chris capisce che non può continuare a influenzare la vita di Riley, quindi prima che quest’ultima muoia annegata, le dice addio. Riley viene salvata dai genitori che, rintracciando il suo telefono, riescono in tempo a chiamare i soccorsi. Chris, anche grazie al risvegliato sentimento del padre nei suoi confronti, si sente finalmente libero di proseguire nel suo aldilà, svanendo per sempre.

Endless: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Endless, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alexandra Shipp: Riley Jean Stanheight

Nicholas Hamilton: Chris Douglas

DeRon Horton: Jordan

Ian Tracey: Richard

Catherine Lough Haggquist: Helen

Eddie Ramos: Nate

Zoë Belkin: Julia

Famke Janssen: Lee Douglas

Aaron Pearl: sig. Douglas

Patrick Gilmore: Jenkins

Barbara Meier: Teri

Vince Walzak: prete

Streaming e tv

Dove vedere Endless in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.