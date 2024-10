Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 24 ottobre su Canale 5

Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Emir nutre il sospetto che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nihan e, dopo averlo trovato, lo getta. Inoltre, scopre che Asu gli ha mentito: la sera prima dell’incidente, Kemal non era a casa con lei; perciò, va dalla sorella e la minaccia. In quel momento, arriva Kemal e tenta di uccidere Emir soffocandolo, ma Asu lo convince a non farlo. Emir, per punizione, vieta alla sorella di vedere la madre. Nel frattempo, Leyla riceve la visita dell’avvocato dei Kozcuoglu.

Emir lascia che Kemal raggiunga la stanza di Nihan e grazie all’orsetto con telecamera piazzato nella stanza della donna, ascolta la conversazione tra i due. Kemal e Nihan parlano della loro figlia e del fatto che Kemal, anche se con tanta sofferenza, è disposto a far finta di non sapere la verità per evitare momentaneamente ripercussioni da parte di Emir. Ma in realtà, Emir sa già tutto. Alcuni giorni prima dell’incidente, Kemal e Nihan, ancora in cerca del diario di Deniz, si incontrano ed Emir è lì a spiarli. I due si interrogano sul fatto che Emir possa sapere di loro e decidono di indagare. La risposta arriva da Mujgan, che con voce flebile riesce a dira a Nihan che il figlio sa tutto. Leyla decide di lasciare la casa a Emir e di tenere le azioni per sostenere Kemal all’interno dell’azienda. Hakan fa partire il fratello, Safak, promettendogli che risolverà la situazione e presto lo farà tornare a casa.

Kemal ha sempre più sete di vendetta nei confronti di Emir e cerca in ogni modo di distruggerlo. Leyla decide di cedere la sua casa a Emir, con sua grande sorpresa. A seguito di questa vendita, Nihan chiederà a Leyla di trasferirsi a vivere a casa sua insieme a Emir, lui accetterà. Zeynep trova lavoro in una caffetteria e Hakan le chiederà se, nel frattempo, vuole andare a vivere a casa sua dato che suo fratello è partito e la sua stanza è disponibile. Inizialmente Zeynep rifiuta, ma quando scopre che lui è in possesso del bottone rinvenuto nella stanza di ospedale dove è stato ucciso Ozan, decide di accettare. Efsane continua a fare la spia per Emir e a segnalare ogni movimento o dialogo sospetto avvenuto all’interno della casa. Eda la scopre e dice tutto a Nihan. Ormai certi di essere spiati, Nihan e Kemal si incontrano e lui le passa un telefono usa e getta in modo tale da poter comunicare in sicurezza, lei rivela a Kemal che Emir ha minacciato Deniz.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 24 ottobre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.