End of Justice – Nessuno è innocente: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda End of Justice – Nessuno è innocente, film del 2017 scritto e diretto da Dan Gilroy, con protagonista Denzel Washington. Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2018 per il miglior attore protagonista. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Los Angeles. Roman J. Israel (Denzel Washington) è un avvocato afroamericano legato ad un immaginario passato risalente agli anni 70. È idealista, attivista e per nulla incline ai compromessi. Lavora in uno studio penalista orientato alla difesa dei più deboli. Israel è il topo di archivio che fa vincere le cause, il socio invece è il portavoce con le doti sociali, quello che posiziona lo studio e gli assicura la sopravvivenza tra una causa pro bono e l’altra. Morto il secondo, il primo si trova spiazzato e costretto a confrontarsi con il mondo del lavoro e i suoi compromessi. Troppo duro e puro per sporcarsi le mani con cause di dubbia morale, troppo serio per mediare con gli altri avvocati, troppo preparato e maniacale per lavorare a tirar via come spesso è richiesto o tollerare come gli altri lavorano. Accetta un posto in un prestigioso studio legale gestito dal ricco e ambizioso George Pierce, sostenitore di valori morali ben diversi da quelli che Israel ha sempre onorato. Il desiderio di arrivare e il fascino del denaro, del successo e dell’accettazione sociale lo trasformano sino all’estremo, compiere un’azione illegale: riscuotendo la taglia su un ricercato violando il segreto professionale essendo informazioni ricevute da un suo assistito. La nuova vita sembra piacergli: un nuovo taglio di capelli, vestiti di buona fattura, un nuovo appartamento in un quartiere elegante, ma quando la vita appare sorridergli le cose si complicano perché si troverà a difendere la persona incarcerata a causa della sua delazione e che conosce il suo segreto.

End of Justice: il cast del film

Abbiamo visto la trama di End of Justice, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Roman J. Israel

Colin Farrell: George Pierce

Carmen Ejogo: Maya Alston

Lynda Gravatt: Vernita Wells

Hugo Armstrong: Fritz Molinar

Amanda Warren: Lynn Jackson

Sam Gilroy: Connor Novick

Tony Plana: Jesse Salinas

DeRon Horton: Derrell Ellerbee

Amari Cheatom: Carter Johnson

Shelley Hennig: Olivia Reed

Joseph David-Jones: Marcus Jones

Nazneen Contractor: Melina Nassour

Andrew T. Lee: James Lee

Streaming e tv

Dove vedere End of Justice – Nessuno è innocente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi e film Rai da pc, tablet e smartphone.

