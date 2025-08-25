Icona app
TV

Elvis: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Elvis: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 25 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Elvis, film del 2022 diretto da Baz Luhrmann. La pellicola narra la vita di Elvis Presley ed il suo complicato rapporto con il manager Colonnello Tom Parker, dall’ascesa alla fama mondiale, passando per la relazione con la moglie Priscilla Presley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

20 gennaio 1997. Il colonnello Tom Parker, controverso manager del re del rock and roll, è sul letto di morte. L’uomo coglie l’occasione per raccontare la sua versione dei fatti, iniziando dal momento in cui a Memphis, in Tennessee, si era imbattuto nel disco edito dalla Sun Records di un giovane artista bianco dalle sonorità afroamericane, che cantava il blues That’s All Right, Mama: il colonnello desidera ardentemente conoscerlo e incontra un giovane Elvis. Un flashback mostra come fin da bambino il futuro re del rock and roll avesse amato la musica afroamericana, dal blues al gospel. Il ragazzo sale sul palco mostrando le sue doti di showman, mandando in visibilio il suo primo pubblico (in particolare le ragazze) e ancheggiando il bacino, gesto divenuto iconico e che successivamente gli varrà l’appellativo di Elvis The Pelvis, che lo stesso artista taccerà definendola “una delle espressioni più infantili provenienti da un adulto”.

Elvis: il cast

Abbiamo visto la trama di Elvis, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Austin Butler: Elvis Presley
  • Chaydon Jay: Elvis Presley bambino
  • Tom Hanks: Colonnello Tom Parker
  • Helen Thomson: Gladys Presley
  • Richard Roxburgh: Vernon Presley
  • Olivia DeJonge: Priscilla Presley
  • Luke Bracey: Jerry Schilling
  • Natasha Bassett: Dixie Locke
  • David Wenham: Hank Snow
  • Kelvin Harrison Jr.: B.B. King
  • Xavier Samuel: Scotty Moore
  • Kodi Smit-McPhee: Jimmie Rodges Snow
  • Leon Ford: Tom Diskin
  • Kate Mulvany: Marion Keisker
  • Josh McConville: Sam Phillips
  • Dacre Montgomery: Steve Binder

Streaming e tv

Dove vedere Elvis in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 25 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
