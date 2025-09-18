Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Elodie The Stadium Show: tutto quello che c’è da sapere sul concerto a San Siro

di Anton Filippo Ferrari
Elodie The Stadium Show: anticipazioni, ospiti, cast, scaletta e streaming del concerto a San Siro

Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21,30 in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time “Elodie The Stadium Show”, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti, cast e scaletta)

“Elodie The Stadium Show” è uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto. Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia. Ad accompagnare Elodie, una band e un corpo di ballo che, con coreografie suggestive, contribuisce a rendere il concerto ancora più potente, espressivo ed emozionante. Il palco, dal design innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall: in quello centrale è stata posizionata una “stanza”, che amplifica l’energia delle performance. Vasche d’acqua e pedane mobili completano la struttura, creando uno show immersivo.

Streaming e tv

Dove vedere Elodie The Stadium Show in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca