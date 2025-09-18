Elodie The Stadium Show: anticipazioni, ospiti, cast, scaletta e streaming del concerto a San Siro

Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21,30 in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time “Elodie The Stadium Show”, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti, cast e scaletta)

“Elodie The Stadium Show” è uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto. Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia. Ad accompagnare Elodie, una band e un corpo di ballo che, con coreografie suggestive, contribuisce a rendere il concerto ancora più potente, espressivo ed emozionante. Il palco, dal design innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall: in quello centrale è stata posizionata una “stanza”, che amplifica l’energia delle performance. Vasche d’acqua e pedane mobili completano la struttura, creando uno show immersivo.

Streaming e tv

Dove vedere Elodie The Stadium Show in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.