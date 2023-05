Chi è Elfrida (detta “Frida”) Ismolli, la moglie di Edoardo Vianello ospite a Domenica In

Chi è Elfrida Ismolli, la moglie di Edoardo Vianello ospite a Domenica In? Edoardo Vianello, uno dei simboli della canzone italiana, è sposato dal 2006 con Elfrida Ismolli. Bionda, bellissima e sorridente, ha conosciuto il celebre marito nella sala d’attesa di uno studio dentistico. Era il 1998 e lei, da poco arrivata in Italia, conosceva le canzoni di Vianello, successi che hanno segnato la storia della musica italiana, ma non sapeva chi fosse lui. Nel 2006 è poi arrivato il matrimonio, con il dentista il cui studio è stato galeotto nelle vesti di testimone.

Le nozze civili tra Elfrida, detta Frida, ed Edoardo Vianello sono state celebrate a Roma nella Chiesa sconsacrata del Comune che si trova presso le Terme di Caracalla. Il matrimonio con Elfrida è il terzo per il grande cantante. Edoardo Vianello è stato infatti sposato con Wilma Goich, divenuta sua moglie nel 1967 e madre della sua primogenita Susanna, e con Vani Muccioli, con la quale ha avuto, nel 1991, il secondo figlio Alessandro Alberto.

Elfrida, che si è detta orgogliosa del marito Edoardo Vianello dichiarando per esempio che al cantante di Con le Pinne, il Fucile e Gli Occhiali piace molto andare a a fare la spesa al mercato perché ama il contatto con la gente. La Ismolli ha altresì detto che Vianello è un bravissimo cuoco. Concludiamo ricordando che la moglie di Edoardo Vianello non è presente sui social e che la coppia vive a Roma con un gatto di nome Roshi.