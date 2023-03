Elena Di Cioccio: “Il mio ex mi picchiava perché sieropositiva”

Dopo aver rivelato di essere sieropositiva, Elena Di Cioccio ha raccontato anche il trauma vissuto dopo aver scoperto dell’Hiv. Il segreto lo ha rivelato a Le Iene, poi è tornata a parlarne anche in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “C’è chi mi ha accolta e chi ha finto e poi è stato un carnefice. Ogni carnefice ha bisogno di una vittima e viceversa, io con la mia autostima sottozero ero una facile preda”, le sue parole.

Del suo carnefice racconta cose agghiaccianti, come quando l’ha picchiata e lasciata in strada: “Terribile – ricorda – Ma ci concentriamo sempre sulle botte e poco sulla violenza psicologica. Avere paura tutti i giorni che stia per succedere qualche cosa è un continuo fare a pezzi la tua autonomia. Io avevo toccato il fondo”.

Fino al pensiero di volerla fare finita: “Ricordo bene quel giorno, io con i piedi che sporgono dal cornicione del palazzo dove ero cresciuta, e il suo messaggio: “Adesso mando a tutti i numeri della mia rubrica, che è quasi identica alla tua, che sei una sieropositiva di mer*a”. Sentivo di essermi infilata in un tunnel, come quelli che mentono sulla laurea o che hanno i debiti o vengono licenziati e non lo dicono in famiglia, come nell’Avversario di Carrère”.

Ma per fortuna, ha trovato la forza di rientrare in casa e chiudere quella relazione tossica. “Avrei solo dato di nuovo potere a quell’uomo, per l’ennesima volta non mi sarei occupata di me. Peccato che poi, anche se quell’uomo l’ho lasciato ho solo cambiato dipendenza: mi sono messa a lavorare come una matta, e mi stordivo di marijuana. Elena di giorno, sana e superperformante, ed Elena di notte, depressa, malata, strafatta di canne”. Oggi però Elena sorride: è rinata, poco alla volta, e non si nasconde più.