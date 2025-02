Edoardo Bennato – Sono solo canzonette: anticipazioni, cast (ospiti) e streaming del documentario

Questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore alle 21,30 su Rai 1 va in onda il documentario “Edoardo Bennato – Sono solo canzonette”, scritto e diretto da Stefano Salvati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Si tratta di un viaggio artistico e personale nella biografia di Edoardo Bennato: negli anni del liceo, il cantautore napoletano intraprende con determinatezza il percorso musicale, iniziando a frequentare i corridoi delle case discografiche. Il suo stile innovativo e la voce inizialmente sgraziata gli bloccano le porte, ma la sua tenacia lo fa volare a Londra. Nei bagagli un tamburello a pedale, una chitarra, un’armonica e un kazoo, gli permettono di esibirsi come one-man-band e di potenziare una combinazione musicale unica, fatta di blues, rock, punk e accenti mediterranei.

“Non farti cadere le braccia” è il titolo del suo album di esordio e, allo stesso tempo, il manifesto della sua perseveranza: è il 1974 e Bennato inizia a girare l’Italia con il suo primo tour di concerti, accompagnati dalle battaglie che gli “anni di piombo” si portano dietro. Il vertice della sua produzione viene raggiunto con “Burattino senza fili”, un album che racconta l’attualità per mezzo di una delle più celebri favole della letteratura, Pinocchio. Da lì a poco riempirà, per primo in Italia, gli stadi e proprio in uno di questi, ai giorni nostri, che si chiude il documentario sul grande artista partenopeo.

Attraverso i suoi capolavori musicali, il documentario racconta la vita di Edoardo Bennato e svela la sua versione più intima, con video e foto privati, molti dei quali inediti. Numerose interviste di alcuni tra i più importanti personaggi dello spettacolo italiano arricchiscono il racconto, tra i quali Paolo Conte, Jovanotti, Ligabue, Max Pezzali, Leonardo Pieraccioni, Dori Ghezzi, Marco Giallini, Carlo Conti e molti altri.

Appariranno qualche volta nel racconto, in maniera surreale, i personaggi delle favole da Peter Pan a Capitan Uncino, a Pinocchio, al Grillo parlante, per raccontare i vari momenti della vita di Bennato. Ci saranno tutti i grandi successi, le canzoni capolavoro, sia nelle versioni originali live, che in versione colonna sonora. Il ritmo è dettato dal regista Stefano Salvati, che ha grande esperienza in ambito musicale e che in questo progetto ha messo in campo uno stile tipico dei commercial anglosassoni e asiatici.

Streaming e tv

Dove vedere Edoardo Bennato – Sono solo canzonette in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – 19 febbraio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.