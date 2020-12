Edizione straordinaria: il docufilm di Walter Veltroni su Rai 3

Edizione straordinaria è un racconto emotivo dell’Italia e del mondo attraverso le edizioni straordinarie dei notiziari Rai, dal 1954 ad oggi, nel mondo sospeso dalla pandemia. Questo il documentario di Walter Veltroni che Rai Cultura propone sabato 5 dicembre alle 21.45 su Rai 3. In un’ora e mezza verranno ripercorsi i momenti esatti in cui gli italiani hanno appreso i grandi eventi che cambiato il corso della storia contemporanea, fissati dalle immagini giunte da tutto il mondo, tramite i circuiti dell’informazione internazionale, e per questo divenute simboliche per il Paese e gli italiani.

Un approfondito lavoro di ricerca negli archivi Rai, nel rispetto della prima versione della notizia data ai telespettatori, consente di far rivivere quell’impatto emotivo, anche a chi non l’ha vissuto, scoprendo, in controluce, i cambiamenti tecnici e di linguaggio dei mass media. Una ricostruzione emozionante del lato tragico della Storia – il terrorismo, la mafia, le guerre, le sciagure naturali – ma anche i momenti della libertà riconquistata, le grandi scoperte scientifiche, insomma, tutte quelle notizie che hanno portato speranza o smarrimento, che hanno sorpreso o indignato. Appuntamento in prima visione con il docufilm Edizione Straordinaria questa sera, sabato 5 dicembre 2020, su Rai 3 dalle 21.45. Il film sarà disponibile in streaming e in qualsiasi momento on demand sulla piattaforma RaiPlay.

