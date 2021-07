E venne il giorno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 2 luglio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda E venne il giorno, film del 2008, scritto, diretto e prodotto da M. Night Shyamalan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al Central Park di New York, le persone presenti cadono in uno stato confusionale e, una ad una, si tolgono inspiegabilmente la vita. Inizialmente si pensa sia colpa di un attacco biochimico terroristico, ma man mano che le morti si propagheranno per tutto il Nordest degli Stati Uniti, quest’ipotesi verrà accantonata. A Filadelfia Elliot Moore, un insegnante liceale di scienze, e sua moglie Alma, accompagnati dall’amico Julian con la figlia Jess, decidono di lasciare la città e prendere un treno per Harrisburg. Durante il viaggio giunge notizia dell’espansione del contagio ad altre grandi città del Nordest e la cosa è talmente grave da costringere il treno a fermarsi, lasciando tutti a piedi alla stazione di un paesino di campagna. Presa coscienza della gravità della situazione, tutti cercano di fuggire più lontano possibile, mentre Julian, per raggiungere la moglie con la quale ha perso i contatti, decide di accettare un passaggio verso Princeton, e quindi affida sua figlia Jess a Elliot e Alma, che invece salgono sull’auto di una coppia di vivaisti del luogo. Sono questi, per primi, a suggerire l’ipotesi secondo la quale la terribile neurotossina sarebbe prodotta dalle piante, in reazione a qualcosa che le minaccia…

E venne il giorno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di E venne il giorno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Wahlberg: Elliot Moore

Zooey Deschanel: Alma Moore

Ashlyn Sanchez: Jess

John Leguizamo: Julian

Jeremy Strong: Auster

Betty Buckley: Signora Jones

Frank Collison: vivaista

Spencer Breslin: Josh

Victoria Clark: moglie del vivaista

Alan Ruck: Preside della scuola

Streaming e tv

Dove vedere E venne il giorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 luglio – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.