È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 8 aprile 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 8 aprile 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 8 aprile 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 8 aprile 2025

Dopo aver imposto al mondo dei dazi che non esita a definire “meravigliosi”, Donald Trump si è scagliato nuovamente contro l’Europa, colpevole “di aver fatto una fortuna con noi e di averci trattato molto molto male” aggiungendo che “non si parla se non ci pagano un sacco di soldi su base annuale”. Mentre gli indici delle borse asiatiche ed europee sono in caduta libera, il responsabile del Dipartimento per l’efficienza governativa Usa Elon Musk, intervenendo al congresso della Lega, ha auspicato per il futuro “zero dazi” fra Europa e Stati Uniti. L’allarme, intanto, si fa già sentire per gli imprenditori italiani e, in occasione del Vinitaly, in molti non mancano di esternare la propria preoccupazione: il mercato nordamericano è la prima destinazione per l’export del settore vitivinicolo italiano, per un valore pari a quasi 2 miliardi di euro.

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 8 aprile 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.