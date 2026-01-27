Icona app
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 27 gennaio su Rete 4

di Anton Filippo Ferrari
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 27 gennaio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 27 gennaio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 gennaio 2026

Ampio spazio sarà dedicato a un reportage da Minneapolis girato nelle ore immediatamente precedenti e successive all’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, da parte di un agente federale dell’ICE; si tratta di un’escalation di violenza che sta provocando altissima tensione negli Stati Uniti. A seguire, si tornerà a parlare della tragedia a Crans-Montana e delle polemiche per la scarcerazione del proprietario de Le Constellation Jacques Moretti grazie al pagamento di una cauzione da parte di un amico che ha chiesto di restare anonimo.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 27 gennaio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
