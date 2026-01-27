È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 27 gennaio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 27 gennaio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Ampio spazio sarà dedicato a un reportage da Minneapolis girato nelle ore immediatamente precedenti e successive all’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, da parte di un agente federale dell’ICE; si tratta di un’escalation di violenza che sta provocando altissima tensione negli Stati Uniti. A seguire, si tornerà a parlare della tragedia a Crans-Montana e delle polemiche per la scarcerazione del proprietario de Le Constellation Jacques Moretti grazie al pagamento di una cauzione da parte di un amico che ha chiesto di restare anonimo.

Dove vedere È sempre Cartabianca

Il programma È sempre Cartabianca verrà trasmesso stasera – martedì 27 gennaio 2026 – su Rete 4 a partire dalle 21,20. È disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.