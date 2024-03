È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 26 marzo 2024 su Rete 4

Questa sera, martedì 26 marzo 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 26 marzo 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 marzo 2024

Questa sera, martedì 26 marzo 2024, torna Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4. Nella puntata di stasera spazio al sanguinoso attentato alla Crocus City Hall di Mosca. L’attentato è costato la vita a 137 morti, mentre 180 sono i feriti di quello che potrebbe scatenare una serie di ripercussioni a livello mondiale. Vladimir Putin, di cui è attesa una riunione con i membri del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, continua ad ipotizzare un coinvolgimento di Kiev nell’attentato invece rivendicato dall’Isis, mentre gli Stati Uniti ribadiscono che non c’è “nessuna prova che dietro ci sia l’Ucraina”. Intanto dopo l’attentato si alzano le misure di sicurezza in tutta Europa. Spazio poi alla politica italiana.

In studio tantissimi ospiti e personaggi del mondo della politica e dell’informazione pronti a discutere e confrontarsi sui vari temi. Tra gli ospiti: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. In apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 26 marzo 2024 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.