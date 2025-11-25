È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 25 novembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 25 novembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 25 novembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Al centro della puntata, il tema della sicurezza, centrale nel dibattito politico e pubblico, con l’aumento della microcriminalità di strada, di furti e rapine. Spazio poi a una delle preoccupazioni principali degli italiani, ossia la casa: nel nostro Paese si registra una vera e propria emergenza abitativa tra case vuote, affitti alle stelle e alloggi microscopici e fatiscenti spacciati per abitazioni. Infine, la decisione dei giudici del Tribunale per i minori dell’Aquila che hanno disposto l’allontanamento di tre bambini dai genitori con cui vivevano in una piccola casa in un bosco.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 25 novembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.