È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 18 febbraio 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 18 febbraio 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 18 febbraio 2025

A quasi tre anni dall’inizio della guerra, il presidente francese Macron ha convocato d’urgenza un summit tra i maggiori leader europei che ha come tema centrale proprio l’Ucraina: riuscirà l’Europa a far sentire la propria voce mentre gli Stati Uniti di Donald Trump vorrebbero condurre le trattative di pace da soli con la Russia? Nel frattempo, proprio la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rivolge un nuovo attacco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dicendo che le sue parole non saranno lasciate “senza conseguenze”. Intanto, nel nostro Paese, tutti i principali centri, dal nord al sud, sono interessati dall’emergenza abitativa: la casa oggi è diventata un lusso per pochi?

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 18 febbraio 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.