È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 10 marzo 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 10 marzo 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 10 marzo 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 marzo 2026

Questa sera ampio spazio sarà dedicato alla situazione in Medio Oriente, dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran: dal rischio di un’escalation nel conflitto, alle immediate conseguenze economiche per l’Europa, fino alla possibilità che gli Stati Uniti chiedano all’Italia di usare le basi sul nostro territorio per operazioni militari.

A seguire, un approfondimento sulla decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare Catherine, la mamma della “famiglia nel bosco”, dalla casa-famiglia di Vasto dove si trovava insieme ai suoi tre bambini: un provvedimento che ha acceso il dibattito pubblico e politico con la presa di posizione, tra gli altri, del Premier Giorgia Meloni e del Vicepremier Matteo Salvini.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 10 marzo 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.