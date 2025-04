È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 1 aprile 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 1 aprile 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 1 aprile 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 1 aprile 2025

Il dibattito si concentra sulle trattative per una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente Donald Trump ha scosso il panorama internazionale minacciando di imporre dazi sul petrolio russo e sulle merci di altri Paesi se Vladimir Putin non si dimostrerà disposto a trovare un accordo per un cessate il fuoco, sottolineando il suo sdegno per le dichiarazioni che mettevano in dubbio la legittimità di Zelensky.

Bianca Berlinguer e i suoi ospiti, in studio o in collegamento, esaminano anche il controverso piano di riarmo europeo, argomento caldo nel centrodestra italiano. In questo contesto la premier Giorgia Meloni ha definito – in un’intervista al Financial Times – “infantile” la scelta tra Stati Uniti e Unione Europea, dichiarando di considerare Trump non come un nemico ma come un prezioso alleato, evidenziando la necessità di difendere gli interessi nazionali con fermezza.

E, poi, spazio per un allarme statistico che riguarda proprio la nostra nazione: secondo l’Istat, i dati del 2024 dicono che il 23,1 per cento degli italiani rischia di cadere in povertà o esclusione sociale, con un impatto particolarmente acuto sui lavoratori a basso reddito e un occupato su dieci a rischio di impoverimento a causa dell’inflazione, dipingendo un quadro di crescenti disuguaglianze economiche che dividono il Paese. Le famiglie del Nord-est dispongono del reddito mediano più elevato, poi troviamo quelle del Nord-ovest, seguite dal Centro e, ancora fanalino di coda, le famiglie del Sud Italia.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 1 aprile 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.