E io non pago: trama e cast del film

Questa sera, 24 giugno 2020, alle ore 21,25 sul Nove va in onda E io non pago, film del 2012 diretto da Alessandro Capone e interpretato da Maurizio Mattioli, Maurizio Casagrande, Jerry Calà, Valeria Marini ed Enzo Salvi. Ma qual è la trama? Di cosa parla il film? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il maresciallo Remo Signorelli (Maurizio Mattioli) e il brigadiere Riccardo Riva (Maurizio Casagrande) della Guardia di Finanza devono preparare un “blitz antievasione” a Poltu Quatu, sulla costa nord-est della Sardegna. Grossi sospetti circolano attorno al commercialista Massimiliano Grilli (Enzo Salvi), da molti considerato un “maestro dell’evasione fiscale”. Nel frattempo Remo incontra casualmente il suo vecchio amico Fulvio (Jerry Calà) che gestisce un locale di moda. Quest’ultimo lo accoglie, ma non sa che ora è un maresciallo della finanza e gli fa da guida attraverso i segreti della grande evasione fiscale. In realtà Remo serba ancora rancore nei confronti di Fulvio perché è convinto che anni addietro sia andato a letto con la ragazza con cui si è poi sposato.

La preparazione del mega blitz prosegue inesorabilmente e quando Remo scopre che in realtà le cose non andarono come lui aveva sempre creduto, ormai è troppo tardi: Fulvio è già stato denunciato. II blitz inchioda poi gli evasori alle loro responsabilità, a partire dal commercialista Grilli e un politico che lo aveva appoggiato in passato. Fulvio riesce però a evitare il peggio e a riappacificarsi con Remo…

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film E io non pago? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Jerry Calà: Fulvio

Valeria Marini: Sonia

Enzo Salvi: Massimiliano Grilli

Maurizio Mattioli: Remo Signorelli

Maurizio Casagrande: Riccardo Riva

Nini Salerno: Dott. Cecchini

Benito Urgu: Bruno Cadeddu

Adolfo Margiotta: Pitagora

Cosetta Turco: Roberta

Cecilia Capriotti: Deborah

Gianna Orrù: madre di Riccardo Riva

