Dunkirk, il film di Christopher Nolan: trama, cast, storia vera e streaming

Dunkirk è arrivato nelle sale nel 2017 e ha vinto ben tre premi Oscar (miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro) con la regia di Christopher Nolan. Il film, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta dell’evacuazione di Dunkerque nel maggio 1940. Nolan, che aveva pianificato di girare un film del genere da 40 anni, ha scritto la sceneggiatura per raccontare la vicenda con pochi dialoghi e diversi punti di vista. Per aumentare il realismo del film, sapevate che la produzione ha deciso di utilizzare effetti speciali reali e non tanti realizzati in computer grafica? Inoltre sono stati utilizzati aeroplani d’epoca e vere imbarcazioni che parteciparono all’evacuazione all’epoca. Il film è strutturato lungo tre linee narrative, ognuna ambientata in un determinato arco temporale: la prima parte sulla terraferma e copre l’arco temporale di una settimana; la seconda è ambientata in mare e dura un giorno e la terza invece copre un’ora di tempo ed è ambientata nei cieli. Vediamo qual è la trama, il cast e la storia vera da cui è tratto il film.

Dunkirk, la trama

Dunkirk racconta l’evacuazione verso la Gran Bretagna di migliaia di soldati belgi, francesi e britannici bloccati sulle spiagge di Bunkerque dall’avanzata dell’esercito tedesco, durante la Battaglia di Francia. Le truppe britanniche e quelle alleate sono circondate da un lato dalle forze nemiche, dall’altra dal mare, con il Canale della Manica come unica via di fuga. Le operazioni d’imbarco però richiedono più tempo del previsto, rallentate poi ulteriormente dal bombardamento da parte dei nemici. I soldati cadono nel panico e nella disperazione. L’intera cittadina portuale allora viene coinvolta nei preparativi di salvataggio e molti civili si mobilitano per partecipare. Dopo giorni d’attesa, i soldati vengono finalmente soccorsi, ma da una flotta improvvisata di imbarcazioni di vario genere (navi da pesca, da diporto e scialuppe di salvataggio).

La trama e il finale di Dunkirk

Dunkirk, il cast

Chi vediamo nel cast corale del film? Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D’Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott Tittensor, Brian Vernel, Kevin Guthrie.

Il cast di Dunkirk

Dunkirk, la storia vera

Il film s’ispira ai fatti realmente accaduti tra il 27 maggio e il 4 giugno 1940, con l’operazione nota come Operazione Dynamo. Fu uno degli avvenimenti più significativi della Seconda Guerra Mondiale e contribuì a spostare le sorti del conflitto in favore degli Alleati.

Dunkirk, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in tv il film Dunkirk? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 1 giugno 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

