Dunkirk, il cast del film di Christopher Nolan

Vincitore di tre premi Oscar, Dunkirk è un film scritto e diretto da Christopher Nolan, un progetto che l’acclamatissimo regista aveva nel cassetto da ben 40 anni e che è riuscito finalmente a portare al cinema nel 2017. Ispirato a fatti realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta seguendo tre linee narrative e temporali differenti, il recupero dei soldati inglesi sulle spiagge di Dunkerque, in Francia, completamente circondati dall’esercito tedesco. In attesa di essere evacuati, i nemici sferreranno i loro attacchi. Chi vediamo però nel cast?

Tutto sul film Dunkirk: trama, cast, storia vera e streaming

Dunkirk, chi vediamo nel cast

Nel cast del film vediamo nella prima parte come protagonisti Tommy e Alex, due soldati di sventura che cercano in tutti i modi di mettersi in salvo, ma non mancheranno gli imprevisti. Ad interpretare il giovane Tommy è Fionn Whitehead, che ha debuttato al cinema proprio con questo film (mentre in tv l’abbiamo visto anche in Queers). Ad interpretare Alex invece è Harry Styles, conosciuto più come cantante che come attore, perché faceva parte della band teen One Direction.

La trama e il finale di Dunkirk

E poi vediamo Jack Lowden interpretare il pilota Collins, soccorso poi dal signor Dawson: quest’ultimo è stato interpretato da Mark Rylance, mentre suo figlio Peter è Tom Glynn-Carney. George Mills, il ragazzo che perderà la vita, invece è interpretato da Barry Keoghan. Nel cast vediamo poi Aneurin Barnard interpretare Gibson, poi James D’Arcy interpretare il Colonnello Winnant e Kenneth Branagh interpretare il Comandante Bolton. Infine vediamo Cillian Murphy, Billy Howle e poi Tom Hardy interpretare il coraggioso pilota Farrier. Dunkirk vi aspetta in prima tv su Canale 5 questa sera, lunedì 1 giugno 2020, dalle ore 21:15.

Potrebbero interessarti Dunkirk, la trama e il finale del film di Christopher Nolan Dunkirk, il film di Christopher Nolan: trama, cast, storia vera e streaming Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 1 giugno 2020?